今年面對56年來最嚴峻乾旱，繼嘉南明年一期作宣布停灌後，桃竹苗一期作也「挫勒等」，今(9)日中央旱災應變中心召開抗旱會議，農委會農田水利署長蔡昇輔表示，由於這波南方雲系北上為全台帶來降雨，因此今天還不會做出台中及桃竹苗明年一期作停灌的決定，預計將在12月下旬一併宣布。

今年旱情嚴峻，桃竹苗二期作及嘉南明年一期作已分別宣佈停灌，蔡昇輔指出，最近一兩周只有石門水庫灌區的有效降雨較充足，大概每天都有增加1％的蓄水量，每日1％蓄水量大約是200多萬公噸左右。

目前石門水庫灌區的有效蓄水量約1億1200公噸，假如能達到1.8億公噸就可以不用停灌，若只到1.7億公噸也可針對特定作物實施策略調控。

蔡昇輔說，目前比較有可能不用實施全面停灌的就是桃園石門水庫灌區，竹苗水情仍舊不樂觀；另外台中這幾周也缺少有效降雨，有效降雨也只是今天開始才有挹注，必須要一直下雨或者雨勢更大才較有機會不予實施停灌。

他說，由於這幾天全台都有降雨，通常一期作是1月育苗、2月插秧，所以12月下旬的時候台中跟桃竹苗合併做停灌宣布與決策是可行的，因此今天不會宣布停灌。

(中時 )