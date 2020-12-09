彰化縣員林市１條巷弄，有民眾在自家門前，以及巷弄對面圍牆，堆置大量回收物，造成環境髒亂、讓鄰居不堪其擾，回收物甚至已經占據道路一半，嚴重影響出入，當地民眾表示，屋主已經堆放超過3年，說會載去賣根本沒有，甚至表明只是要佔車位，讓他們相當困惑，投訴無門，相當無奈。

當地住戶表示，物品堆放已經長達3年，1年比1年高，附近鄰居都曾與屋主協調，希望能將回收物清除，但卻遭屋主反嗆，表示他就是要堆置垃圾，只因不想讓自己家門前被停車，民眾擔心堆置的廢棄物中，含有大量紙箱易燃物品，若不慎引起火勢，到時候連消防車都進不來，後果恐怕不堪設想。

附近居民表示，堆放物品已經長達3年，還越來越多，屋主說會清理但都沒有。(吳建輝攝)

居民表示，堆放的物品多半是易燃物，若不慎引起火勢，到時候連消防車都進不來，後果恐怕不堪設想。(吳建輝攝)

居民認為，如果要佔車位，可以用其他比較「美觀」的物品，用資源回收物，除了附近民眾受苦，影響市容外，想不到任何好處。(吳建輝攝)

鄰居說，屋主宣稱是要搬到芬園做回收，如果愛心回收只是暫時堆放，可以理解，但已經3年了，每次問都得到相同回應，先前說眼睛開刀沒辦法搬走，卻有辦法搬回來堆放，令人不解；如果只想佔車位，可以用其他比較「美觀」的物品，用資源回收物，除了附近民眾受苦，影響市容外，想不到任何好處。

里長張永鑫表示，撿拾堆放回收物的里民是1對7旬老夫妻，除了住家門口、馬路堆置外，住家內也堆放大量回收物，前後溝通好幾次，表示請里民幫忙將回收物拿去賣，看多少錢在給他們，但他們也不願意，相當頭痛，會在持續溝通，還給里民乾淨整潔的生活環境。

員林清潔隊表示，早期社區開發會有地主提供部分道路供政府徵用，因此鄉下有很多小巷弄都是私有地，經查該巷弄確為私人土地，並非既有巷道，因此要介入有一定程度上的困難，目前僅能以道德勸說方式，希望民眾搬移。

(中時 )