國家通訊傳播委員會（NCC）駁回中天新聞台換照申請，執照12月11日到期，對此，中天新聞台今天宣布，自12月10日(四)早上6點，至12月11日(五)晚間23：59：59，中天新聞台主播不斷電，邀請全台觀眾與475位員工，細數26年的榮耀與紀錄，攜手揮別有線電視，於12／12凌晨零點起一同跨入YouTube直播的新媒體時代元年。

中天新聞自1994年9月1日開播以來，已有超過26年的歷史，如今因NCC駁回換照申請，中天新聞台52頻道儘管被迫在12月12日凌晨關台，但為延續新聞生命，中天新聞台52頻道自12日凌晨關閉後，將移至YouTube的直播頻道。

中天新聞台今天也發出「中天新聞52頻道，倒數42小時不斷電」的訊息，準備在12月10日(四)清晨6點起，由劉盈秀主播打頭陣，主持人陳文茜將於12月11日晚間10點加入最後倒數。

同時，12月11日晚間6點起，中天新聞台活動進入精彩最高潮，盧秀芳主播最後一次在52頻道播報晚間新聞，將安排驚喜內容、邀請神秘嘉賓。52頻道最後1小時，也將邀請觀眾與475位員工，細數26年的榮耀與紀錄，攜手揮別有線電視，並於12日凌晨零點起一同跨入新媒體時代元年。

值得注意的是，在52頻道最後倒數42小時活動，全部在中天電視大樓1樓進行，誠摯邀請觀眾一同共襄盛舉。

(中時 )