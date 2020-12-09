聯成(1313) 今年掌握穩健原料優勢，加速推展DINP，搶進DOP低階替代商機。伴隨大陸疫情趨穩，DOP、PVC行情活絡攀揚，營運加速復甦，第三季獲利季增70％，前三季EPS0.65元；11月營收56.97億元，月增15.39％。

聯成生產基地包括林園廠、臨海廠；大陸中山、大陸珠海、大陸鎮江、大陸泰州、大陸四川、大陸遼寧，及馬來西亞。集團產品總產能367萬噸／年，包括增塑劑（DOP）年產223.7萬噸、苯酐62.2萬噸／年、PVC60萬噸／年。

聯成指出，今年DOP原料INA（異辛醇）供給吃緊，加上醫療級手套等防疫物資需求仍高，推升DOP報價明顯攀揚。聯成已與ExxonMobil簽署十年原料INA（異辛醇）採購合約，取得極具競爭力價格，近年擴大耕耘DINP市場。

聯成DOP營收佔比61％，PVC從17％提高至19％，PA營收佔比約11％。目前環保氫化增塑劑-UniHydro（UN899）年產24萬噸（台灣、盤錦、泰州各8萬噸產能），為全球規模最大。

(工商 )