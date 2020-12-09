立法院衛環委員會今審查衛福部101年度預算，多名綠委對中醫藥司過去執行業務的績效感到不滿，高喊要刪1000萬元預算，民進黨立委陳瑩、劉建國更爆料，中醫藥司疑動用外部團體要求立委撤案，此舉根本違反正常程序。

陳瑩與劉建國今不約而同指出，中醫藥司對於委員刪減預算的提案事前都未溝通，反而是透過外部團體打電話到辦公室要求撤案，此舉引起2名綠委的不滿，痛批根本不尊重立法院，要求徹查究竟是誰下的命令。

中醫藥司司長黃怡超面對委員質疑時頻頻喊冤，表示絕對沒有下令要求外部團體致電委員辦公室要求撤案，並數度表態希望能再進一步與委員溝通，但劉建國認為，過去他在委員會時連續3次對中醫藥司質詢，只不過是要求中醫藥司針對長照1.0到2.0，說明中醫藥司所扮演的腳色與未來佈局，「沒想到問3次竟沒有1次答出來，既然中醫藥司認為他沒辦法決定，那我刪他1000萬也是剛好。」

民進黨立委林淑芬則要求衛福部長陳時中撤換黃怡超，她指出過去黃怡超在接受答詢、審預算時所展現的態度，都充分展現沒能力處理這樣的業務，「難怪有這麼多委員想要刪預算，真的是恨鐵不成鋼」，希望陳時中能大刀闊斧好好整頓中醫藥司的人事。

在經歷一番砲火猛烈的批評後，有關中醫藥司所提出的3493.4萬元「推動中醫藥科技發展計畫」，最後在藍委徐志榮的緩頰下建議改刪500萬元，另凍結1000萬元，全案經全體委員決議後通過。

(中時 )