宜蘭縣幸福巴士「黃1」線機動性高，可深入巷弄，每天往返各7班。（李忠一攝）

宜蘭縣礁溪鄉匏崙村位處偏遠，公車又難以深入巷弄，經宜蘭縣政府爭取後，今天（9日）幸福巴士「黃1」路線通車，原先的公車成為機動性高的小黃公車，儘管1年須補助100萬元，但縣府強調，基於社會服務、照顧民眾「這條線賠錢也要做！」

縣府交通處指出，原本的公車一班僅有3至4人搭乘，公車1公里補助是38至39元，小黃公車降為25元，且可深入巷弄方便居民搭乘，小黃公車還有輪椅升降設備，可搭乘6至7人

交通處表示，補助黃1線1年是100萬元，其中公路總局補助9成，縣府1成，明年還會繼續向中央爭取補助，讓這條路線得以持續營運。

黃1線行經礁溪二結、匏崙、龍潭、宜蘭火車站、陽大醫院、宜蘭轉運站等地，每天往返各7班，票價是20元，電子票證15元，憑宜蘭縣敬老愛心卡免費。縣長林姿妙表示，縣府聽到鄉親的聲音，感謝公路總局補助，黃1線安全、舒適、便捷，縣府會持續努力，給鄉親更好的服務。

(中時 )