嘉義市長黃敏惠表示，會繼續爭取預算，推動國際管樂節的城市品牌。（廖素慧攝）

嘉義市國際管樂節18日登場，進行至明年1月3日，受疫情影響，今年沒有國外團隊表演，由國內在地樂團演出，至於明年國際管樂節預算被市議會刪減1250萬元，市長黃敏惠表示，會繼續爭取預算，推動國際管樂節的城市品牌。

2020嘉義市國際管樂節將於18日周五晚上管樂節開幕音樂會揭開序幕，由嘉義市青年管弦樂團（C.Y.O.）擔綱演出。

19日下午2時踩街嘉年華於噴水圓環登場，有54支團隊演出，當天晚上6時在嘉義市立體育場舉辦搖滾風格的跨界晚會，踩街團隊為歷年來規模最大、人數最多，有管樂團、行進樂儀旗隊、搖滾樂團、嘻哈歌手及舞團，接力演出120分鐘不斷電的節目。

管樂節有13場室內音樂會，12月26日「宇宙之音」特別邀請俄羅斯作曲家亞歷山大尼安金（Alexander Nyankin）重新改編霍斯特作品《行星組曲》，並由日裔美籍指揮家梶間聡夫（Fusao Kajima）指揮。

黃敏惠表示，國際管樂節長達15天，歡迎大家來嘉玩，配合防疫，管樂節踩街、晚會及室內外音樂會，均須全程配戴口罩，進入體育場、音樂廳須配合量額溫及實名制登記。

嘉義市國際管樂節最新消息以及詳細內容，請上臉書粉專「嘉義市國際管樂節查詢。

(中時 )