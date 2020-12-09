今年Google一反往例，僅推出搭載中階Snapdragon 765G晶片的Pixel 5手機（以及Pixel 4a 5G），或許讓不少喜愛Pixel手機的消費者感到無所適從，也更為期待Google會不會來一記回馬槍，推出搭載高階晶片的機種。如果這就是你的期待，或許真的有機會實現！

爆料者之一的 /LEAKS（@Slashleaks）日前曝光了一款疑似Pixel新品的手機，照片中顯示的新機名稱是Pixel XE。熟悉Pixel手機的消費者應該可以了解，過去Google並沒有採用非數字的方式來為手機命名，也讓這個名稱更令人好奇它具體的意義。從曝光的照片來看，這一款新機搭載8核心處理器，搭配了挖孔螢幕的設計。

一款名為Pixel XE的手機遭到爆料人曝光。（摘自slashleaks.com ）

除了Pixel XE之外，@Slashleaks 又接續曝光了另一款Pixel手機的資訊。這一款手機被命名為Pixel 5 Pro，據了解採用了8GB RAM、256GB ROM，螢幕是6.67吋，後置四顆鏡頭，且前螢幕可能採用螢幕下鏡頭的新方案。由於螢幕下鏡頭的方案，目前僅被中興AXON 20 5G手機採用，是一項相當新穎的技術。再加上Google也沒有使用過Pro來為Pixel手機命名的前例，搭配四鏡頭也過去Google Pixel手機在相機規格上略顯保守，更輕向仰賴計算攝影（Computational Photography）技術的做法，都讓這一款手機被推測更可能是正在測試中的原型機（prototype），量產上市的可能性不會很高。

一款疑似名稱為Pixel 5 Pro的手機遭到爆料曝光。（摘自slashleaks.com ）

過往Pixel手機系列，Google都會一次推出螢幕尺寸不同的款式，螢幕更大一點的會加上XL的名稱，例如Pixel 4以及Pixel 4 XL。但這樣的慣例在今年被Google打破，僅推出的Pixel 5，而沒有Pixel 5 XL。再加上Pixel 5搭載的是高通中階晶片，更讓人期待是否Google會有後招，也就是再推出另一款比Pixel 5螢幕更大、性能也更強大的機種。

作為參考，遭到爆料的兩款手機，在 slashleaks.com 被網友評斷真實性的項目中，獲得的支持都在25%以下。很顯然，即便對於高階Pixel新機的期待高漲，大多數網友還是認為上述兩款手機真實存在的可能性不高。再說目前已經接近年底，Google該發表的新品也早已推出。若目前還有新機研發計畫，選在2021年發表的可能性更高。

年終將近，Google今年首度推出5G手機，Pixel 5手機以及Pixel 4a 5G兩個機種如今都已在Googler Store正式開賣，當然也可以選擇搭配台灣大哥大門號綁約來購入。此外今年還有全新的Google Nest Audio這一款音質比Nest mini更上一層樓的智慧音箱可供選購，消費者可以參考。

(科技)