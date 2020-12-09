政府開放美國萊豬在即，花蓮縣政府制定食安法自治條例，堅持萊劑零檢出，已請花蓮縣公有市場攤商、餐廳及肉品加工業者配合新法規，張貼肉品來源產地標示；花蓮縣衛生局長朱家祥表示，截至目前已輔導786家次、查核1038件肉品標示後發送產地貼紙，以提供公開透明的豬肉產地資訊。

花蓮縣衛生局長朱家祥今受訪說，萊豬即將來台，中央新法只願意標示原產地，民眾無法分辨「萊豬」、「非萊豬」，花蓮縣堅持「零檢出」，因此衛生局要求肉品業標示原產地，包括鮮食及加工品都需標明，尚未標示的業者，則要盡早與上游供應商確認使用的肉品原料原產地來源，並正確標示，包括水餃、扁食店、肉圓店等餐廳小吃店家都要標明豬肉來源。

朱家祥到傳統市場關心肉品來源。（王志偉攝）

衛生局檢和輔導後，發給豬肉原產地貼紙。（王志偉攝）

連鎖賣場肉品櫃上，均標式肉品產地。（王志偉攝）

朱家祥今率隊前往美崙市場及連鎖賣場視察肉品來源，要求業者配合法規張貼肉品產地來源標示，經衛生局提前輔導，幾乎所有攤商已張貼產地貼紙，清楚標示肉品、加工肉品來源。

朱家祥說，截住目前輔導縣內包裝食品業者、散裝食品業者及直接供應飲食場所，共計786家次、查核1038件肉品標示，並發送原產地貼紙，供業者張貼標示，讓消費者能有肉品來源知的權利及選擇購買的自由。

他說，目前也要求學校營養午餐及公辦福利長照機構使用國產豬，保障學童及長者等高風險族群的健康；另修訂花蓮縣食品安全管理自治條例，禁止販售或加工供應的肉品檢出萊克多巴胺，自治條例已送議會審議中，但在未通過前，則會依現行食品安全衛生管理法稽查。

美崙市場豬肉攤商黃姓業者說，張貼肉品產地標示，對店家和消費者均有保障，攤商也發現，張貼「國產豬」，反而生意更好，也讓顧客清楚知道肉品來源，買得放心、吃的安心。

(中時 )