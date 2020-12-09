4金控名列氣候金融領導者 富邦首獲「A List」

CDP公布2020年氣候變遷問卷評比成績，台灣今年共有12家金融業參與，其中有4家金融業包括富邦金、元大金、台新金以及第一金獲得A List領導等級的殊榮，富邦金控是唯一獲得最高榮譽的保險業者。

CDP（成立之初名為Carbon Disclosure Project碳揭露計畫，現統稱CDP）為全球環境領域最具指標性之非營利評比機構，富邦金控首度榮獲CDP氣候變遷評比最高榮譽「A List領導等級」，名列全球金融業氣候管理績效前7％之企業。

富邦金控董事長蔡明興表示，全球從氣候危機進入氣候緊急狀況，富邦金控身為標竿領導企業，持續投入更多資源強化氣候變遷作為，期盼以金融業資本市場資金的力量，引領產業走向綠色轉型。富邦金控獲得CDP A級評比的榮譽，代表著富邦金成功發揮正向投資的影響力。

富邦金控在內部營運方面，2019年減碳達成率144％，每位富邦人一年平均用電約2,066度，省電排名台灣金控業前三名。同時，富邦金控亦積極發展再生能源，不僅在台北敦南大樓設置風力發電設備，也已經完成五棟辦公大樓樓頂的太陽能光電板裝置，截至2020年11月已取得31張再生能源憑證。

因應氣候變遷的商業機會，富邦大力發展綠色金融，2019年低碳商品與服務，共減少534,035公噸碳排放量，減量成效相當於1,380座大安森林公園一年的碳吸附量。富邦金控自2018年開始接軌國際導入氣候變遷相關財務揭露（TCFD）框架，2019年9月簽署成為TCFD支持者，2020年再強化治理強度，雙軌制將氣候變遷報告提報至審計委員會、公司治理及永續委員會，並進一步呈報董事會。同時，為落實責任金融策略，每年進行氣候變遷風險及機會評估，今年已完成主要辦公大樓之實體風險衝擊分析，對國內投資、授信部位的高碳產業盤點，並持續進行風險管理，以引領國內企業邁向低碳創新的永續思維。

此外，富邦金控在永續經營屢獲重要大獎，2020年已連續4年入選道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices，DJSI）最高等級「世界指數」成分股，並連續四年入選MSCI永續指數成分股（MSCI ESG Leaders indexes），MSCI ESG Rating評選富邦金控為保險業（Life & Health Insurance）評等A級。此外，也持續5年入選「富時社會責任新興市場指數」成分股（FTSE4Good Emerging Index），顯示富邦金控致力永續經營之優異表現，穩居國際標竿領導企業之列！

(工商 )