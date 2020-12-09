美國全心醫藥(AltruBio Inc.)挾著開發的PSGL-1計畫，有可能成為治療多種不同免疫性疾病的平臺，獲aMoon Fund等創投基金青睞，獲得了A輪募資3,000萬美元。

全心醫藥生技前身為台醫新藥，近一年來積極尋求轉型，除了聘請前羅氏全球製藥營運總裁楊育民擔任董事長外，也聘任國際公認的生技業傑出領導人士擔任董事，組成新的董事會後，又挖角前拜耳製藥營運總裁周慧泉(JudyChou)擔任公司總裁兼執行長。

該公。聚焦於針對免疫疾病的PSGL-1計畫，此次的A輪首期3,000萬美元的募資，是由aMoon Fund領投。

aMoon 是一具領導地位的醫療科技和生命科學創投基金公司， 由Marius Nacht先生和Yair Schindel醫學博士於2016年成立，目標是協助生物製藥、數位健康和醫療科技公司實現潛能，建立成功的企業。

aMoon雖僅成立4年，但已經成功地由數件投資案獲得回收，其第二支基金的金額更已達7.5億美元，成為以色列最大的創投基金。而BVF Partners L.P. (BVF)則與aMoon共同參與了這一輪投資。

BVF 成立於1993年，總部位 於舊金山灣區，是公認的生技領域中最資深、最成功的機構投資者之一。

周慧泉表示，aMoon和BVF的經驗和支持，可促使全心醫藥充份開發研發計畫，尋求應用在多種適應症，更快的為有需要的病患提供治療的方法。這也註記了公司的革新和重建，及進一步在生技業內驗證全心產品的科學性。

全心此次獲得A輪3,000萬美元的初期注資後，因為還有一些創投公司尚在進行盡職調查，周慧泉表示，會持續評估有興趣加入聯合投資團隊的投資人所提出的條件將募資的時間延長，允許額外的2,000萬美元募資，最終可望達到5,000萬美元，以便支持公司的轉型。

(工商 )