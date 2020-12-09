民進黨中央昨日（8）痛批國民黨黨主席江啟臣「不要當雙面人」，指出江表面上支持台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），卻在國會凍結外交相關預算，扯台灣後腿，與國民黨根本就是「說一套、做一套」。網紅歷史哥則拿出中華民國目前剩餘邦交國數、機密外交預算、RCEP（區域全面經濟夥伴協定）與WHA（世界衛生大會）現況、無條件吞萊豬、貿易協定等6事證發文，反擊民進黨「刪你預算剛好而已」。

民進黨昨日在臉書專頁發文，批江啟臣不要當雙面人，表面上支持CPTPP，卻在國會凍結外交相關預算，扯台灣後腿。更指責江上個月才說政府應設法加入CPTPP，現在卻在立法院帶著國民黨立委提案，凍結外交相關預算，阻礙台灣外交發展，帶頭阻礙台灣加入CPTPP。

民進黨表示，國民黨口口聲聲說台美關係很重要，卻不顧科學證據，一味反美豬進口；要台灣要加入CPTPP，卻提案凍結相關外交預算，打擊辛苦的外交前線人員士氣。每次口號都說得響亮，做的事都不符合人民的期待，說一套、做一套，完全是個雙面黨，一舉一動都在拖延台美關係進展，破壞台灣經濟發展。這種行為，證明江啟臣帶領的國民黨，在外交政策上不斷扮演雙面人。

針對民進黨的指控，歷史哥今日在臉書發文，舉出中華民國邦交國2016年22個今年僅剩15個、機密外交預算2017年4.6億今年卻有15.5億、RCEP沒份、WHA進不去、開局打大老二吞萊豬、貿易協定在哪裡？以上6大證據，可見「刪你預算剛好而已」。

不僅如此，歷史哥更回嗆：「邦交國越來越少，國際組織加不進去，外交部本預算及機密外交預算卻越編越多，只能找各國右翼政治人物民代大外宣，或請政治人物來台大內宣順便送口罩產線或送萊豬，砍你預算是不是剛好而已？」

(中時新聞網)