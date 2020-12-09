日本北海道2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，傳出有意將11日要結束的全境集中防疫對策期間，延長到新年結束後的2021 年初。另外，自衛隊已派員進駐群聚感染處所協助。

日本朝日新聞、北海道放送（HBC）報導，北海道政府因應這一波疫情升溫，從10月28日起將自行設定的防疫警戒等級提升到第2級，仍無法阻止疫情擴大，後來在11月7日將警戒等級提升到第3級，和札幌市政府共同籲請札幌市鬧區「薄野」地區餐飲店提前打烊。

不過，北海道政府面對境內連續13天單日新增確診病例逾百例、連續19天發生群聚感染，11月17日決定單獨對札幌市進行象徵性「封城」，籲請札幌市民眾在無法避免感染風險的情況下，避免不必要及不緊急的外出、也不要離開札幌市，這項無法律效力的籲請措施持續到11月27日止。

就在這項防疫對策到期前夕，北海道政府11月26日召開防疫對策本部會議，將原本到11月27日為止的集中防疫對策期間，延長2週到12月11日止。

為了更進一步強化防疫對策，北海道政府當時針對人口集中、疫情嚴重的札幌市，籲請市內有陪侍餐飲店全數暫停營業。

眼看相關對策與措施仍無明顯效果，隨著日本新年腳步逼近，本月底到明年一月初將出現大量人潮返鄉或出遊的跨縣市移動，升高染疫風險，因此，北海道政府有意將呼籲民眾確實採取防疫措施的集中防疫對策期間，延長到2021年1月中旬；籲請札幌市內有陪侍店家的暫時停業期間，也將延長2週到本月25日止。

北海道政府此舉是為了避免新年前後期間的醫療體系能量嚴重不足，也有意將到2021年1月15日止定位為「新對策期間」，呼籲北海道所有民眾就算待在家裡，也要避免5人以上且超過2小時的飲食，並不要在新年期間出外拜年。

北海道政府將於10日下午舉行的防疫對策本部會議上，決定上述防疫方針。

另外，由於北海道旭川市多處發生大規模群聚感染，讀賣新聞報導，因應北海道政府請求而進行的災害派遣，已派遣陸上自衛隊2組人員分別進駐發生群聚感染的處所。

2組人員共10人，每組包括1名擁有護理師執照的看護官及4名自衛官，主要任務是協助醫師及照護患者。

其中一組前往「慶友會吉田醫院」，此處截至昨天院內感染累計195例；另一組前往身心障礙照護設施「北海道療育園」，截至昨天累計45人確診。

日本放送協會（NHK）報導，陸上自衛隊醫療支援團隊將在協助其他醫療團隊的同時，到本月21日前負責支援當地醫療機構。

(中央社)