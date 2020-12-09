今9日嘉義縣第一座特色遊戲場「水牛城堡」正式啟用，孩子們都玩瘋了！（呂妍庭攝）

今9日嘉義縣第一座特色遊戲場「水牛城堡」正式啟用，嘉義縣長翁章梁也和學生一起同樂。（呂妍庭攝）

在縣府、太保市公所和家長會協助，以及師生義賣募款下湊足經費下，今9日嘉義縣第一座特色遊戲場「水牛城堡」正式啟用。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

在縣府、太保市公所和家長會協助，以及師生義賣募款下湊足經費下，今9日嘉義縣第一座特色遊戲場「水牛城堡」正式啟用。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣太保市南新國小成功申請通過教育部國教署多元特色遊戲場試辦計畫，卻因補助縮水一度面臨經費短缺冏境，所幸最後在縣府、太保市公所和家長會協助，以及師生義賣募款下湊足經費，今9日嘉義縣第一座特色遊戲場「水牛城堡」正式啟用，孩子們都玩瘋了！

2018年11月5日國教署為改變校園遊具罐頭化的現象，舉辦國民小學建置校園多元特色遊戲場試辦計畫說明會，希望建置一處能夠提供學生一同玩樂、遊戲的安全特色遊戲場，南新國小幸運入選全台15個最具特色的案子之一，也是為雲林、嘉義縣、市唯一入選方案。

因教育部最後統一核定補助165萬元。學校為求設計可以完整呈現，仍以280萬元辦理發包，興建中辦理變更設計追加預算一次，總經費提高為299萬元，不足部分縣府特別全力支持補助89萬元，太保市公所也贊助10萬元，家長委員會贊助5萬元，其餘經費由教師、家長、地方人士樂捐，還有學生辦理跳蚤市場義賣募款下，讓計畫如期執行。

校方表示，遊戲場規畫前先透過班級開班會請學生進行遊戲設施討論，也利用藝文課進行遊戲場想像畫創作，決定遊戲場必須具有攀爬、滑索、溜滑梯、躲藏等遊戲功能，經建築師3次與學校教師代表討論後，思考遊戲場的基地位置能夠巧妙的融入地景，決定除了水牛城堡外，還要加上綠色土丘造型，而土丘為應學生對遊具想像期待，建置滑軌和滑梯，以木樁和梅花樁做為登上土丘的通道，增加學生的活動量，也與地景充分融合，試玩期間每節下課都是爆滿的學生等待遊戲。

南新國小校長莊政道表示，工程施作期間遭遇兩大困難，一是遊戲場屬於跳脫罐頭遊具模組式的設計概念，全部的工程工法在校園均為首見，幸賴承包商與建築師和學校充分討論尋求各項解決方案，才確保原設計及遊戲場品質，另一困難是施作期間經常性大雨，導致工期不斷展延，才會延後到今天才啟用。

建築師王銘顯指出，水牛城堡特色遊戲場看似沒有太多外顯遊戲方式，卻是建築師發揮巧思，想像水牛趴著休息，孩童繞著牛玩耍的意象，提供了學生多方面運用身體跑、爬、掛、溜、盪、匍匐、跳躍等肢體動作，既容許同伴一起使用，也有個人角落，以及環遊動線任意進出和安全地探險等5大設計。

嘉義縣長翁章梁說，衛生福利部針對兒童遊戲場訂定了112年1月24日前全部合格的落日條款，因此教育部最近二年來非常重視學校兒童遊戲場的改善，以符合CNS國家標準，過去遊戲場幾乎為「罐頭遊具」，每座樣子都差不多，南新國小的水牛城堡特色遊戲場可以在全國的評選中勝出，實在不簡單。

(中時 )