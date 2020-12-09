青山宮遶境活動，6日發生1對男女在飯店高樓房間被拍下活春宮，1名涉嫌貼文、散佈的楊姓男子，已依妨害風化罪遭警傳喚，但據指出，這對男女在不知情的狀況下，被拍攝私密活動，楊男可能還被加辯1條偷拍妨害秘密罪，男女主角變成被害人，全案正由檢警釐清中。

適逢165周年的萬華青山宮遶境，6日第3天活動進行時，有信眾在某飯店高樓層上，拍攝1對男女未拉窗簾，在房內上演活春宮，引發民眾圍觀、鼓噪，其中楊姓男子更將影片po在臉書上，迅速造成多人轉發、分享。

警方近日依散布、播送猥褻影像的「妨害風化」罪，傳喚19歲楊男到案說明，但經研議後，認為楊還涉及「妨害秘密」的偷拍罪，兩罪一併傳辦，活春宮的男女主角身份也變成被害人。

至於兩人是否在「公開場合」進行不雅行為，兩人是否也涉及妨害風化，因飯店律師表示，「因當日住客無明顯犯意，飯店基於保護住宿客人權益，不予提供基本資料。」警方目前仍無法掌握兩人的身分，也沒有傳辦動作。

警方也呼籲，民眾發現公共場合出現不雅行為時，可蒐證逕向司法單位提出檢舉，不要見獵心喜或覺得好玩，將照片、影片po網，結果反而自己觸法吃上官司。

(中時 )