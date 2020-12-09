針對近日廟會活動出現的治安事故，國民黨中常委高思博今天指出，雖然是因為廟方人力和專業經驗不足，讓黑幫勢力趁機滲透和主導，激發出的鬥毆事故，但事發關鍵仍在於政府的漠視。

高思博在本週臉書直播指出，台灣廟會活動盛行，但最近多事，艋舺青山宮遶境亂象，加上台南白河廟會電子炮車火警造成一名女童喪命事故，廟會如何有效管理，引發各界的重視；因此，高思博呼籲，政府應將之納入常態管理，除了管制流程，更應引進日本經驗，鼓勵商家參與，引導發展宗教觀光，方為正途。

高思博說，台灣宗教多元，各式宗教活動密集，已與人民的生活息息相關，尤其道教的廟會更是經常舉辦，寺廟最密集的台南市每逢周六日幾乎都有廟會在大街小巷出現，人民感受到熱鬧之餘，住家也飽受著噪音、髒亂、空汙攪擾。

他說，雖然人民勉強適應廟會衝擊生活，但接續冒出治安疑慮，大家就逐漸傳出批評的聲浪，高思博指出日前艋舺青山宮遶境時，爆竹連炸三日夜，治安事件不斷，空汙噪音還殃及新北，台南更有高雄8歲女童意外喪命於台南白河，已到了令人痛心疾首的程度，不容政府再漠視了。

高思博表示，還有最令人詬病的噪音、空汙、髒亂來源的鞭炮，目前雖發展出電子炮車取代，由於以瓦斯啟動，仍具有相當程度的危險性，但迄今並無政府認證，如今發生白河炮車憾事，政府就應該將廟會繞境流程和炮車配置都納入管理。

他表示，日本的廟會也相當昌盛和密集，但幾乎沒聽過治安事故，他認為，應與日本政府正面輔導管理有關，首先是神職人員須經由考照認證，而且商家積極參與，主導人力和專業規劃，所以能匯集為珍貴的觀光資源。

高思博強調，台灣廟會本質、建築景觀多樣化，絕對不亞於日本，只要政府和企業界用心規劃安排，相信台灣的宗教觀光必能發展出獨有的特色。

(中時 )