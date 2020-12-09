靠著在麵線加入整隻龍蝦等海鮮而聲名大噪的排隊名店《隔壁老王》，老闆王國華遭控對1名離職女員工強逼口交、性侵得逞。受理該案的桃園市警局婦幼隊今（9）日上午對外說明偵辦經過。此外，因王國華在性侵案發前後，多次以恐嚇性言語要對女員工及其家人不利，轄區中壢警分局也已介入，將儘速約談王國華到案。

王國華對外形象陽光，愛開搶眼名車巡店，未料卻遭爆私下幹令人髮指的事。（圖／資料畫面）

此外，因王男多次以電話、當面等方式恐嚇性侵被害人及其丈夫，以「我宰了你們都可能」等恐嚇性言語嗆聲，還發訊息表示要「找人處理」，並自稱他在當地「黑的」、「白的」都很熟等，中壢警分局已主動介入調查，將於近期約談王國華到案。

桃園市警局婦幼隊隊長盧昱嘉表示，本案於今年9月中案發後，被害人向該隊完成報案，9月底，警方已通知王國華到案說明，並函送桃園地檢署偵辦中。盧昱嘉強調，民眾應提高自身安全意識，如有遭受不法侵害或騷擾，請勇於向警方求助，若有人身安全等危害，警方也不會坐視，也會提供社政資源等給被害人諮詢、輔導。

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(中時新聞網)