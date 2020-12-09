德化工大廠巴斯夫宣布，RODIM系列塗料產品未來兩年為BMW優先合作夥伴，將在BMW全球44個市場之授權經銷商及汽車美容中心，成為汽車漆面修補網絡推薦銷售塗料相關產品。

巴斯夫表示，旗下鸚鵡牌（Glasurit）及R-M等頂級汽車修補漆品牌是BMW目前優先合作的塗料解決方案，再加入RODIM 系列和其他相關產品，有助強化巴斯夫提供全方位的解決方案。

巴斯夫塗料業務部主耕耘汽車原廠漆塗料、汽車修補漆、裝飾漆及用於各行業金屬、塑膠與玻璃基板表面處理產品的開發、生產和銷售，生產基地遍佈歐洲、北美、南美和亞太區的網路。2019年塗料業務部全球銷售額約 37.5億歐元。

巴斯夫汽車修補漆解決方案策略客戶管理總監Chris Jackman指出，因應BMW需求，巴斯夫導入RODIM系列，打造一應俱全的產品解決方案。RODIM 系列能夠完美配合巴斯夫品牌的修補漆及塗料程序，提供各種標準及頂級個人防護配件，於汽車美容中心提升整體標準，達到最佳效果。

巴斯夫鸚鵡牌及R-M在全球44個市場中，成為BMW授權經銷商及汽車美容中心網絡的推薦產品，專為BMW及MINI車款提供漆面修補服務。目前依約提供的服務項目，涵蓋多樣且優質的汽車塗料產品組合、人員培訓方案、數位色彩解決方案，及先進汽車美容管理工具。

巴斯夫全球逾117,000名員工，產品分屬化學品、材料、工業解決方案、表面處理技術、營養與護理、農業解決方案六大業務領域：2019年全球銷售額約590億歐元。

(工商 )