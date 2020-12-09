紐約洋基季外全力爭取簽回打擊王勒馬修(DJ LeMahieu)，由於勒馬修非常貴，外界已經不認為洋基有能力同時找回先發投手田中將大、派克斯頓(James Paxton)。派克斯頓今年投得荒腔走板，5場先發自責分率6.64，不會是洋基的優先考量。

美媒NJ.com引述洋基電視球評麥克凱(Michael Kay)的看法：「球團的第一要務仍是爭取勒馬修，我現在無法估計會是多少年、多少錢，但他們肯定是想要勒馬修的。這很花錢，勒馬修很可能是他們季外簽下的最後一個高薪球員，我很難期待田中能夠回來。」

勒馬修的合理要求大概是5年1億美元，洋基出得起，但勒馬修還可以等更高的報價，別隊搶走他的機率也很高。麥克凱分析，如果別隊提出很高的價碼，洋基不會跟，「我知道他們是洋基，但他們也和別隊一樣蒙受疫情損失。如果洋基簽到勒馬修就等於沒有田中了，我不認為洋基有錢負擔田中。」

可見田中將大還是很貴，加上從日職過來的巨人隊強投菅野智之，洋基可能尋求較便宜的菅野，或是從自家農場找人出來。田中將大旅美7年賺了很多錢，算上疫情減薪總計1.4億美元，當初合約總值1.55億美元在全聯盟投手之中高居第6。

(中時新聞網)