台北地方法院審理立委涉收賄案，由於羈押中的立委蘇震清、廖國棟羈押期限屆滿，北院今天表示，已依憲法增修條文規定發函立法院徵詢同意，合議庭將依立院決定作出強制處分。

蘇震清廖國棟是否延押 北院發函立法院徵詢同意，圖為蘇震清。（本報資料照）

司法院已發函給立法院，立法院今天發出協商通知，預計12月14日上午召集朝野協商，討論是否續押。

民主進步黨籍立法委員蘇震清、中國國民黨籍立法委員廖國棟、陳超明等人被控收受前太流公司董事長李恆隆賄款，施壓經濟部官員，透過舉辦公聽會，檢討太流增資爭議，並建議修改公司法。台北地檢署偵辦期間聲押蘇震清、廖國棟等人獲准。

北檢起訴移審台北地方法院後，由於蘇震清、廖國棟、陳超明為現任立法委員，依憲法增修條文規定，應經立法院許可，北院徵詢立院同意後，9月22日裁定3名立委羈押禁見。

北院合議庭依不同犯罪事實密集審理後，4日認為陳超明涉案部分犯罪事實已證據調查完畢，審酌犯罪情節、比例原則等原因，裁定陳超明新台幣500萬元交保，並限制住居、限制出境、出海。

另外，蘇震清、廖國棟羈押期限將於12月22日屆滿，台北地方法院日前提訊在押的蘇震清、廖國棟等人召開延押庭，調查有無繼續羈押必要，目前尚未裁定。

北院今天指出，為使立法院就是否同意延押有充分時間討論即決定，北院已遵照司法院來函，將徵詢同意的公函呈請司法院轉呈立法院。合議庭將以立法院回函結果，依法作成強制處分裁定。（編輯：李錫璋）1091209

(中央社)