女星小甜甜（張可昀）今（9日）被周刊爆肚皮有喜，傳出小甜甜已領了媽媽手冊，小甜甜將和小她5歲的圈外男友步入人生下一階段，對此，小甜甜經紀人則表示，有好消息會跟大家說「請大家不要過多揣測，謝謝大家關心！」不過小甜甜稍早則在楊繡惠的直播中現身，她真實身材全現形。

楊繡惠稍早在臉書開直播，她坐在攝影棚化妝間吃便當，楊繡惠大方談自己的感情話題，這時，小甜甜突然走到鏡頭中，楊繡惠開口就虧小甜甜懷孕事件，小甜甜也嘲楊繡惠的感情動態，雙姝好交情全都露，不過小甜甜的身形似乎圓了一些。

小甜甜入鏡楊繡惠直播。（圖／取材自楊繡惠臉書）

這時楊繡惠用台語直呼：「你看我女兒，越來越胖是要怎麼辦」，隨後又補了一句「幸福肥、幸福肥啦」，只見小甜甜身穿黑色連身洋裝、西裝外套，肚子目前看不出來，而當小甜甜被問到近期計畫，她希望可以變瘦，楊繡惠則說：「計畫趕不上變化」，一切盡在不言中。

小甜甜本人尚未回應懷孕傳聞。（圖／本報系資料照片）

對於小甜甜爆懷孕，經紀人稍早則對外表示，小甜甜的工作都持續進行，節目通告、外景都正常，同時，經紀人也說明：「有好消息會跟大家說，請大家不要過多揣測，謝謝大家關心！感謝。」

(中時新聞網)