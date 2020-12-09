由在台港青團體「邊城青年」策畫的「反送中」展覽，日前巡迴至台南，卻於6日遭人丟雞蛋。嫌犯已於7日到案說明，強調自己僅是壓力大，並無任何政治色彩。台南市長黃偉哲9日一早親自到展場關心，他強調，台灣雖然有言論自由，但不該破壞、恐嚇。

黃偉哲表示，很遺憾日前有民眾到香港「反送中」意象展場砸雞蛋，不論是政治動機、還是個人情緒宣洩，但台灣是個有自由、法治的國度，台南市更是保障言論自由、意見自由的地方，因此合法的展覽受到破壞、威脅，這非常不應該。

黃偉哲還說，對於香港的言論自由、表達意見自由，還有香港的有限度的民主受到大陸打壓，個人無法接受，對於參加香港民主運動人士所受的不公平待遇，他也表達嚴重關切。黃偉哲還強調，自己在議會中允諾過，只要香港學生願意來台南就學，南市府願意提供相關生活照顧，成為香港堅強的後盾。

本次「穿石Surmount台南篇／香港騷動年代—抗志」展覽，展出作品包括「香港民主女神像」、「我們：反抗者群像」、「自由毋捌我」、「消逝」、「無題─那年，如水」等；現場還有VR實境，體驗雨傘運動期間香港街頭實況，展出日期到12月19日止。

(中時 )