一名女網友日前接到許久不見的朋友電話，朋友說因為信用卡刷爆了，欠飯店13500元無法離開，想向她借用銀行帳號，到時會有人匯錢至帳號裡，她在領錢給朋友就好；她考慮之後答應，兩人當天還在飯店裡餐敘聊天，結果隔天她發現帳戶遭凍結，被銀行標示為「警示帳號」，當下問朋友發生什麼事，訊息也不讀不回。

該女網友在臉書「爆料公社（官方粉專專屬）」發文表示，一名過去有點小交情的朋友日前跟她說，對方在某飯店住了幾晚，但信用卡已經刷爆無法提款，對方希望能借用她的帳戶匯入13500元，她雖然當下覺得有點詭異，但認為對方過去個性單純，加上對方家人過世，她決定幫忙跑腿領錢給對方。

朋友稱信用卡被刷爆，欠飯店13500元，想向女子借用帳號，沒想到女子隔天帳戶遭凍結。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

兩人在飯店碰面後，還一起吃飯敘舊約2個小時，直到隔天該女網友去ATM領款時才發現各個帳戶都遭凍結，她認為就是幫朋友提領錢才造成此事，於是趕緊打電話給聯徵中心，證明帳號被利用，變成警示帳號，她後來到警局報案，員警稱還未接到警示帳號通知，因此不受理報案，讓她氣得直說「問題是聯徵中心早就凍結了。」

朋友稱信用卡被刷爆，欠飯店13500元，想向女子借用帳號，沒想到女子隔天帳戶遭凍結。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

該女網友將被詐騙過程PO在網路上，提醒其他人不要隨便提供帳號，不然很有可能會變成人頭帳戶。許多網友留言說，「信用卡刷爆跟不能提款沒有相關」、「為什麼不直接匯給飯店指定帳戶？」不過，該女網友在貼文補充，之後朋友有回復她訊息，強調沒有利用她的意思，但整起事件之後已完成報案，目前正調查中。

(中時新聞網)