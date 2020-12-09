華山基金會草屯愛心天使站於元榮堂，辦理建站16週年感恩茶會。（華山基金會提供／黃立杰南投傳真）

華山基金會草屯愛心天使站9日於草屯元榮堂，辦理建站16週年感恩茶會，草屯天使站16年來服務草屯地區超過280長輩，藉由到宅訪視走入孤老家中，瞭解孤老服務需求，進而改善生活狀況。

活動由長輩帶來手語歌曲開場同樂，感謝社會上大眾的關懷與照顧。除了感恩分享一年來的服務花絮外，華山義工們也利用活動，安排運動來強化長輩的肌力，一起來為延緩長輩身體老化、顧健康。

9日特別與「世界健身俱樂部」合作，透過專業「inbody身體組成分析儀」來為社區長輩顧健康，透過先進的分析儀找出肌少症的長輩，利用運動加強長輩的平衡、協調及反應能力，透過肌肉的提升，降低長輩跌倒風險，在活動現場透過教學，提供基礎入門訓練，讓銀髮族的阿公阿嬤們，更能感受到運動帶來的正能量。

華山基金會成立於1999年，在全台設立社區愛心天使站，提供失依、失能、失智長輩到宅關懷、陪同就醫等服務，陪伴長輩在熟悉環境安享晚年，南投地區目前設有13個天使站，目前也持續招募志工。

(中時 )