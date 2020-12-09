天后王菲和李亞鵬所生愛女李嫣今年14歲，今年初媒體報導，李亞鵬一年砸355萬台幣，送李嫣到瑞士念貴族學校，一個月前李嫣突然清空IG，在簡介上寫著「進來前請收起偏見」，最近她又改簡介，自稱「Wrong Generation」，意指「錯誤的一代」，不知是否和爸媽起了口角。

李嫣和爸媽感情極好，今年5月李嫣回大陸過生日，王菲現身替女兒慶生，母女倆還在蛋糕前相擁合照，李嫣曬出自拍照，可見她用的手機殼上竟有王菲曾說「跟你有什麼關係啊」的表情包，笑翻不少網友。

李亞鵬發文。（圖／翻攝自一號立井微博）

李嫣去年到瑞士念書，後來在朋友圈寫下「悲傷逆流成河」，李亞鵬安慰回：「爸爸今天如果有一點點能力的話，都來自14歲離開家的堅持和眼淚」，卻被女兒反嗆：「我不需要什麼能力」，父女倆說話率直，也可見彼此好感情。

李嫣IG自稱「錯誤的一代」，後來又刪除。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

當年因李嫣患唇顎裂，王菲與李亞鵬便創立「嫣然天使基金會」，化小愛為大愛救助更多人，最近李亞鵬宣布：「嫣兒14歲了她要退休了，正值14歲荳蔻年華的寶嫣，也正式從嫣然兒童畫挂歷項目光榮退休了」，表示女兒會逐漸退出基金會的活動，網友說：「人美心善的少女嫣然退休啦，但大愛與美好與溫暖永遠不會退休。」、「很棒的小朋友！給能夠堅持做慈善的人點讚」，也有人好奇該項目之後是否由李亞鵬新女友海哈金喜接手，但李亞鵬暫無回應。

(中時新聞網)