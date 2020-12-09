台中市警二分局文正派出所修繕納入前瞻計畫，總經費共2500多萬元，從規劃設計到發包完工不到半年時間，耐震補強及修繕整新，工程近日完成，派出所建築外觀一改紅色系建築，以沉穩的灰色當底色，讓35年老建物有文青風，成為路口新地標。

台中市警二分局長蔡元戎表示，文正派出所耐震補強工程，納入「前瞻計畫補助案–警察廳舍補強重建計畫第2期」，中央補助款7成、地方自籌款3成，去年從規畫設計、評選、審查、發包從今年6月15日開工，嶄新建築外觀形塑穩重信賴感，提升為民服務能量。

台中市警二分局文正派出所耐震補強工程，納入「前瞻計畫補助案–警察廳舍補強重建計畫第2期」，新外觀建築以沉穩灰色當底色，讓35年老建物有文青風，成為路口新地標。（台中市警二分局提供／張妍溱台中傳真）

文正派出所現有廳舍建於1986年間，迄今已35年歷史；外牆除明顯損傷及多處磁磚掉落或隆起鬆動，加上屋頂平台防水層多處壞損，每逢大雨來都會漏水，侵蝕建築結構。且3年前經土木技師公會評估，廳舍未達耐震能力標準值有安全疑慮，爭取經費改善廳舍耐震補強。

分局長蔡元戎指出，今年11月完成整修，派出所全新門面，使用多彩仿石漆以深、淺色調搭配，讓老建築有文藝感，一舉打破以往民眾對公務機關建物的老舊印象，並舉行竣工謝土典禮及感恩茶會。

修繕工程改善了建築結構安全、也整修了屋頂陽台、各樓層廁所以及整棟鋁門窗全部汰換，讓所內工作環境煥然一新，增置無障礙電梯，提供更舒適的洽公環境。

(中時 )