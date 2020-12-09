副總統賴清德今接見109年全國好人好事代表致詞時表示，不論是總統、政府單位、社區里長、民眾與記者，背後都有良善的力量，不然怎麼會有二、三十萬人願意接受隔離？接受了政府的做法。此外，醫生跟護士之所以願意站在第一線，走入隔離病房照顧新冠肺炎的病人，背後也是一股良善的力量。

他強調，肯定發揮愛心與良善的力量，是台灣最寶貴的軟實力，並期勉大家繼續努力，讓國家社會都能夠越來越好。

副總統致詞時首先代表蔡總統恭喜32位好人好事代表，眾望所歸，得到全國最具代表性的獎項。同時，也感謝他們在台灣每一個角落默默行善，解決許許多多的問題。

副總統指出，32位得獎人來自不同的領域，包括軍警、公教、企業、醫界及社團等，雖然行善的事蹟不同，但是精神是一樣的。大家都主動積極，從社區、鄰里，甚至到國際社會，發揮愛心與良善的力量，幫助弱小，解決各種困難，令人欽佩。

副總統也感謝「中華民國表揚好人好事運動協會」理事長江達隆率領的團隊，多年來秉持著存好心、說好話、做好事、處處行善的理念，到台灣各地挖掘默默行善的人，予以表揚，讓每一個善行都能夠讓社會大眾知道。除了有助於將社會整體的風氣導向行善的方向，其實也給予默默行善的人很大的鼓勵，影響更多人一起行善。

副總統認為，台灣有很多讓國際社會欽佩的地方，其中，良善就是台灣非常珍貴的力量。他在台南市長任內，當地發生了大地震，台灣社會非常關心與支持，捐款總額超過40億元，捐款筆數超過40萬筆。而發生高雄氣爆及新北市塵爆時，社會各界也相當關心。不僅是台灣社會有難時，國人相挺，當我們周邊的國家，例如日本、中國及東南亞等地發生災難時，國人的愛心也不落人後。

副總統進一步指出，2020年，新冠肺炎讓每一個國家、甚至每一個人的生活徹底轉變。台灣目前的防疫成果比其他國家好很多，防疫的過程與方法也深受國際社會的肯定。他認為，除了蔡總統的超前部署，衛生福利部陳時中部長的妥當指揮，以及內政部徐國勇部長的後勤支援以外，也是因為國人的團結合作，我們才有辦法因應這次的新冠肺炎。

副總統接著說，台灣現在不僅是國內疫情處理得宜，民眾的健康受到保護，甚至於捐防疫物資給國際社會。這代表了台灣整體的良善力量，讓總統在做決策時，認為我們應該要去幫助別人；立法院也不分黨派支持，認為既然我們防疫相對成功，國人的安全受到保護，行有餘力時，就應該幫助別的國家。

副總統表示，他在每一位得獎人身上都看到良善的力量。「中華民國表揚好人好事運動協會」數十年來如一日，舉辦選拔，也代表了良善的力量，是台灣最寶貴的軟實力。最後，他也再度表達敬意與謝意，希望大家能一起努力，讓國家社會都能夠越來越好。

(中時 )