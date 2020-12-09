Google公布台灣2020年度搜尋排行榜，回顧過去一年搜尋量快速竄升的關鍵字，受到COVID-19疫情、國內外大選等重大事件影響，全球政治、疫情議題引起台灣網友廣泛且高度的關切，「美國總統大選」及「武漢肺炎」分別獲得關鍵字總榜及快速竄升議題的第一、二名，其衍生的關鍵字亦在不同類別排行榜中皆佔有不少席次，且橫跨範圍和集中程度都有比往年更勝之勢，甚至在網友多用來搜尋解答的「如何」、「怎麼」及首度公布的「什麼」關鍵字排行榜中，也不乏政治、疫情相關主題的討論。

Google搜尋台灣榜單公布，美國總統大選、川普分別成為搜尋總榜、人物榜冠軍；今年排行榜總榜反映出台灣網友關心全球政經局勢，「美國總統大選」成為年度快速竄升關鍵字第一名，「川普」亦名列第九，並登上快速竄升人物排行榜第一名，COVID-19疫情持續影響至今，除了「武漢肺炎」獲得總榜第二名外，各級政府機關隨之推出的經濟振興方案，如「動滋券」、「藝FUN券」也分佔第三、六名。此外，戲劇仍是台灣網友搜尋的一大重點，韓劇「愛的迫降」與「夫妻的世界」、陸劇「以家人之名」都進入搜尋總榜前10名。

而在關鍵議題方面，除台灣與美國大選外，疫情及延伸的防疫、振興措施如「口罩預購」、「安心旅遊補助」及「勞工紓困貸款」等，可說是大家今年特別關切的重點；而在疫情嚴峻期間，停靠日本並引起全球關注的「鑽石公主號群聚感染事件」，此外，今年幾項重大的民生、天文話題亦榜上有名：七月時威力彩頭獎獎金一度累積突破30 億，讓「威力彩開獎」登上快速竄升議題第三名，而六月時難得一見的天文現象「日環食」，由於在台灣要到2215年才能再次觀測到同樣的現象，因此引起民眾觀日風潮並帶動搜尋，成為快速竄升議題第六名。

今年適逢台灣總統、立委選舉與美國總統大選，加上COVID-19持續蔓延，政府機關釋出之配套措施及政策關注度高，進而帶動相關政治人物搜尋熱度，也使得快速竄升人物與政治人物榜單重複性比以往都來得高，共有七名政治人物同時登上雙榜。第十屆立委選舉候選人如「吳怡農」、「蔡宜芳」及「陳柏惟」皆上榜，而行政院政務委員「唐鳳」、衛福部長「陳時中」也成為台灣網友熱烈討論的話題人物，而美國總統候選人「川普」和「拜登」、北韓領導人「金正恩」，也都受到台灣網友關注。

至於近年新增的搜尋關鍵詞如何/怎麼（how to），在疫情下包括振興三倍券、紓困補助、動滋券、藝FUN券和農遊券的申請方式或用法皆引起網友熱搜，而防疫相關的口罩購買、酒精稀釋方法等，也是網友們特別想獲取進一步資訊的主題。此外，榜單中亦可看出台灣網友習慣透過「如何」、「怎麼」關鍵字，搜尋各式各樣疑難雜症的相關資訊，從民生話題如「牌照稅逾期如何繳納」及「如何報稅」、民間習俗的「地基主要怎麼拜」，到因應時事而生的「如何撒嬌」、「甍怎麼唸」等另類問題也紛紛上榜。

Google搜尋今年首度公開的快速竄升「什麼」關鍵字排行榜中，則可看出今年許多不同面向的焦點事物以及網友熱議的流行話題，包括從社群發酵的「像極了愛情」，由韓國節目介紹、源自澳門的「400次咖啡」等。

Google公布的台灣2020年搜尋排行榜是依照2020年期間搜尋量暴增幅度所進行的排名，採計時間範圍為去年12月至今年11月底，自 2001年起，Google在每年年底公布年度熱門搜尋排行榜，分享全球與各國家間網友們最關注的搜尋關鍵字，藉此讓大家回顧當年最熱搜的話題、人物與事件。

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