蘋果（Apple）在8日晚間為果粉送上今年的聖誕禮物，正式發表了外界期待已久的AirPods Max頭戴式無線耳機。對應這一款新品即將上市，相關周邊也已經在蘋果官網上架囉，快來看看還有哪些？

根據蘋果官網資訊，選購AirPods Max，除了內附耳機本體之外，還有與耳機同色的聰穎耳機套。或許是為了提供消費者更多選擇空間，蘋果已經連帶在官網上架了AirPods Max專屬的耳罩襯墊 ，且跟耳機一樣提供5色選擇，一組兩個價格是NT$2290。AirPods Max的耳機設計原本就提供了5色，並搭配同色系的耳罩襯墊，在提供額外的耳罩襯墊可供選購後，等於消費者就有了自行搭配的變化空間，能展現更不一樣的自我風格。

AirPods Max頭戴式耳機專屬的耳罩襯墊，將會在蘋果官網獨立販售，以供替換使用，價格並不便宜。（摘自蘋果官網）

在AirPods Max包裝內，蘋果指出也附上了一款Lightning to USB-C充電線，但是沒有附上充電器，使用者需要額外購買或是搭配家中已有的充電器，來為AirPods Max充電。除了需要選購充電器之外，事實上蘋果官網還提供了Lightning 對 3.5 公釐音訊連接線 (1.2 公尺)這一款轉接線，接上AirPods Max後，可以讓它瞬間變身有線耳機，並且可以用於提供3.5mm連接埠的設備，例如部分手機、筆電，攝影機等，可用性是更為提升。

AirPods Max頭戴式耳機可配合Lightning 對 3.5 公釐音訊連接線 (1.2 公尺)使用。（摘自蘋果官網）

目前AirPods Max耳罩襯墊跟AirPods Max耳機一樣，都還沒有在蘋果台灣官網開賣。而Lightning 對 3.5 公釐音訊連接線 (1.2 公尺)這一款轉接線則是已經開賣，除了可用於AirPods Max之外，也可與Beats Solo Pro頭戴式耳機等產品來搭配使用。

而購買AirPods Max時間內附的聰穎耳機套，目前還沒有在蘋果官網單獨上架。不曉得蘋果會否提供這項產品的選購服務？另外，與其他AirPods產品一樣的是，AirPods Max也提供了免費鐫刻的服務，可以加上你選定的表情符號、文字或數字的搭配，為你親愛的家人或好友量身打造一款貼心的禮物，選購時可考慮使用。

(科技)