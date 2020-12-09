台北法院審理立委蘇震清、廖國棟延押案，透過司法院「轉送」公文給立法院，司法院解釋堅守維護審判獨立，接獲各級法院依憲法增修條文第4條第8項徵詢立法院許可的函文，及立法院回覆函文，即刻代為函轉，不涉入任何審判事項。

今年9月，北院裁押蘇震清、廖國棟之前，是由北院直接發函詢問立法院，這次北院是透過司法院「轉送」公文，據了解因司法院日前發函給各級法院，要求若有案件需徵詢立法院許可時，要透過司法院轉送立法院。

但此舉引發法界的質疑，認為侵犯審判核心之虞，但司法院指出，徵詢的流程未涉及審判核心，而是屬於程序事項並沒有強制力，若法院堅持直接函詢立院，司法院也尊重審判的合議庭的決定。

司法院表示，憲法增修條文第4條第8項規定「立法委員除現行犯外，在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁；而關於徵詢許可之「程序」如何進行，憲法或其他現行法並未有所規範。

司法院考量該程序事項未涉及審判核心，且該憲法上特權既屬立法院，故關於其程序事項宜尊重立法院具體形成；類此情況日本國會法規定，法院應向內閣提出請求書，由內閣轉知國會，而德國聯邦眾議院議事規則規定，法院應經聯邦司法部長向聯邦眾議院議長請求。

司法院因此在今年11月19日函各級法院，說明前揭考量事項，並請法院於另有法規可資依循之前，倘認應依憲法增修條文第4條第8項規定徵詢立法院許可時，請函由司法院轉送立法院。

(中時 )