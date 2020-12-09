澳洲疫情趨緩，近期以輸入病例為主。中央流行疫情指揮中心今表示，考量澳洲本土疫情獲控制，達低風險國分級標準，故即日起將其自「中低感染風險」調整為「低感染風險」國家，短期商務來台者可在入境後第5天自費採檢，採檢陰性今後有條件外出。

根據最新分級，低感染風險國家/地區為紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、泰國、不丹、寮國、諾魯、東帝汶、模里西斯、越南、馬紹爾群島、新加坡、柬埔寨及澳洲；其餘國家則未列入名單，短期商務來台一律需要居家檢疫14天才能外出。

全球目前累計68,229,520例確診，分布於191個國家/地區；病例數以美國15,359,641例、印度9,703,770例、巴西6,674,999例、俄羅斯2,515,009例及法國2,309,621例為多；病例中1,558,432例死亡，以美國290,997例、巴西178,159例、印度140,958例、墨西哥110,074例及英國62,033例為多。

指揮中心呼籲民眾，自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

指揮中心也提醒民眾，出入醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀及洽公機關(構)等八大類高感染傳播風險場域，因不易與他人保持社交距離，且會近距離接觸不特定對象，請務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。

(中時 )