藝人謝和弦去年12月21日不滿吳宗憲發表高以翔在大陸錄製節目猝死是韓國人的問題，認為吳不敢批評大陸，直播罵吳宗憲「裝什麼台灣大哥、臭卒仔」，遭吳宗憲控告妨害名譽，士林地檢署檢察官函詢吳是否願意和解，吳宗憲透過律師表示堅持不和解，檢察官勘驗影片後，認犯罪事證明確，依法起訴。

33歲謝和弦去年底脫序行為不斷，去年12月21日在北市一間刺青店內，以手機直撥，並對著鏡頭說「吳宗憲，裝什麼台灣大哥，假鬼假怪、你怎麼不說是韓國人把你的懶趴弄不見，是韓國人害你沒有懶趴的，看見卒仔、臭卒仔、吳宗憲卒仔，說是韓國害死他的，我X你娘勒！」

謝和弦認為，吳宗憲針對藝人高以翔去年11月27日在大陸錄製節目時意外猝死，指涉是受到韓國演藝風格影響「韓國人害的，韓國節目太智障！」謝和弦認為吳宗憲裝台灣大哥，卻不敢批評大陸，因而直播開罵，整個直播影片經「Top娛樂新聞」等粉絲專頁轉載，YouTube頻道以「謝和弦再嗆吳宗憲」，吳宗憲看到後委由律師提告。

吳宗憲提告後，因謝和弦戶籍在南投，先由南投地檢署偵辦後，因刺青店在士林區，案轉士林地檢署偵辦，謝和弦辯稱當時發病，不知道講了這麼多話，但影片已經清楚紀錄所說的內容，檢察官認定犯罪事證明確，依妨害名譽提起公訴。

(中時 )