衛福部食藥署9日公布今年度現場調製冰品稽查抽驗專案稽查結果，哈根達斯桃園經國店7月時遭查獲過期2天的牛奶，桃園市衛生局依食品安全管理法裁罰業者6萬元。

衛生局今年7月13日偕同衛福部食藥署執行現場調至冰品稽查抽驗專案，在哈根達斯桃園經國店的吧檯作業區冷藏櫃查獲過期牛奶，為乳香世家高品質純鮮乳，有效日期為今年7月11日，已過期兩天，違反食品安全衛生管理法第15條第1項第8款相關規定，衛生局已依同法第44條第1項第2款的規定裁罰業者6萬元罰鍰在案。

(中時 )