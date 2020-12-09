NCC（國家通訊傳播委員會）11月18日否決中天新聞台換照，中天為爭取時效，23日向台北高等行政法院遞狀，盼先維持新聞台營運，以免造成難以回復的損害；法院7日駁回聲請，並提出解釋，指出中天除了有線電視台外，仍有YouTube頻道可以繼續經營，員工工作權未受損。本件並沒有法定假處分構成要件的難以回復的損害以及急迫性。

對此，臉書粉專「鷹之眼」今(9)日貼文對NCC所提出的說法嗤之以鼻，表示這種辯解不止是狡辯而已，是不要臉加上無恥才敢說出的話。敢說出這種話的人，以後就不會再有資格說大陸打壓台灣，不讓台灣參加WHO等正式國際組織。

該粉專指出，照NCC這次的邏輯，大陸一直以來都只是不讓台灣在WHO裡面做會員，也沒不准台灣自己做防疫啊！看看民進黨還不是天天Taiwan can help，到處送口罩送得很開心？只是沒讓台灣在「聯合國體系」這個平台上架而已嘛，怎麼是打壓呢？台灣在非聯合國體系要怎麼搞，大陸能怎麼樣？是吧！

「己所不欲，勿施於人」是個基本道德。該粉專表示，中天在有線頻道得以播放新聞節目跟在youtube上面播放，這樣天差地遠的影響力以及獲利差異，NCC敢說沒差，他還不敢聽！只可惜，台灣現在有一大票人，只有意識型態、沒有道德對錯，所以才會讓這些政客、玩法者橫行無忌。

(中時新聞網)