二水自行車出租店，品牌重新設計展現新風貌。（參山處提供)

後疫情時代國民旅遊爆發，交通部觀光局參山國家風景區管理處攜手八卦山脈觀光業者推動轉型輔導計畫，今年遴選56家食、宿、遊、購、行等觀光相關業者輔導轉型，趁國旅爆發之際，讓更多的遊客看到八卦山的觀光魅力。

參山處表示，觀光的趨勢是越在地越國際，今年輔導在地56家業者，其中26家業者輔導內容包含品牌重建、場域擘劃、平面規劃、招牌設計、入口示意等等協助轉型，讓店家的在地特色能夠更加突顯。

另外，因應智慧觀光時代來臨，科技所帶來的智慧觀光轉型已經是不可避免的浪潮，參山處也同步協助30家業者進行數位轉型，包含社群營運、[email protected]教學、多元支付、電子票券等等，由數位輔導員採小班授課教學，讓老店也能有新行銷思維。輔導團隊以操作體驗的方式讓經營許多年的老店不再抗拒數位轉型。

參山處說，輔導團隊持續思考如何降低業者轉型的阻力，邀請專業品牌顧問、google經營策略分析高手、業界成功轉型代表擔任講師，讓轉型不再只是天馬行空，而是可以身體力行落入實現經營。讓店家在忙碌經營中仍願意撥空參與，透過工作坊、電商說明會與輔導員支持陪伴，讓店家主動地繼續往前邁進，願意一起捲起袖子調整行銷規劃。

另，配合2021自行車旅遊年，參山處在八卦山也同步規劃「卦山風光之旅」、「鄉村樂活之旅」及「鐵道田園之旅」等三條自行車旅遊路線，邀請遊客用15公里的時速來體驗卦山風情。

(中時 )