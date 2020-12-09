今年新冠肺炎疫情，讓許多公益活動都受影響，工研院公益委員會主委劉佳明邀慈濟基金會和台塑代表召開研討會，分享運用科技關懷社會，利用研發創新社會公益的成果，希望啟發更多科技公益好點子，「用科技做公益，讓台灣更美麗！」

慈濟基金會執行長顏博文表示，如何快速且足量供應乾淨的飲水及熱食，是災害救援中重要課題，慈濟2012年與工研院合作打造可提供快速、大量、高品質的Qwater淨水設備，因應災區地形快速運送緊急供水。

工研院以薄膜光學技術開發「光療貼布儀」，導入日照中心等照護機構，讓長輩體驗光療服務，使用便利又安全。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

工研院公益委員會主委劉佳明（中）邀慈濟基金會、台塑企業等代表，分享運用科技關懷社會的創新科技公益成果。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

此外，工研院與慈濟共同研發模組化設計、多元燃料源、使用太陽能機電系統的第二代「行動廚房」，可於3小時內供應900人使用餐食，是災害急難救助行動中極具效率的賑災設備。

工研院也分享多項投入公益服務的科技創新應用，電光所資深工程師盧建均介紹2018獲得全球百大科技研發獎肯定的「可攜式紫外線光源UVC LED水殺菌技術」，打造高機動節能淨水設備，讓人人都能喝到潔淨的飲用水。

同時，以薄膜光學技術開發「光療貼布儀」，導入關西華光基金會、新竹慈牧全人關懷協會與秋霖園多元日照中心等機構，讓長輩體驗光療服務，成為復健活動項目之一。

在青少年輔導關懷上與「飛夢林青年咖啡館」合作，導入「香花多層萃技術」，開發飲品與相關產品，協助弱勢青少年學習專業技能，重回正常人生軌道。並以「NIR Raman技術」攜手玩具圖書館協會及台塑企業，設置塑膠再生示範場域，讓廢棄塑膠玩具再利用。

台塑企業總管理處組長劉耀文則分享台塑的「Formosa樂活圈環境永續公益經驗」，將企業廠區周邊社區、小農、商家及地方政府等整合起來形成一個共榮圈，共同促進地方發展。

(中時 )