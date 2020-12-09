12/31起實名制口罩調整為14天10片，販售通路不變，由工廠直接分裝。(林周義攝)

口罩實名制今年2月上路，期間經歷數次片數調整，目前維持在成人14天9片，兒童口罩14天10片的措施。中央流行疫情指揮中心今宣布，12月31日起不論成人、兒童，藥局實名制口罩的購買數量都會調整為14天10片，超商則是1月4日起改為14天10片。口罩單片價格從5元降至4元，將由工廠直接分裝。

中央流行疫情指揮中心表示，目前國內口罩產能已大幅提升，為有效追溯口罩來源，實名制口罩政策將進行調整。藥局自109年12月31日起、超商等販售通路自110年1月4日起，無論成人口罩或兒童口罩，銷售片數及售價均調整為14天10片40元。

與此同時，實名制口罩將由廠商統一包裝成10片/包，並依藥事法規定，於包裝袋上明確標示許可證字號、廠商名稱及有效期限或保存期限等相關資訊後，再配送至藥局及超商(市)銷售，方便民眾辨識。民眾可上網至eMask系統或健保快易通APP登記預購繳費，或持健保卡到四大超商機台登記預購繳費，再於指定時間至八大超商/市/藥妝等通路門市領取口罩。

為因應本項新政策，口罩配送及電腦系統程式將配合進行調整及修改/轉換等作業，因此第23期取貨及第21期補領口罩(仍為9片45元，另再外加運費7元)之取貨及補領時間，將由原先109年12月21日至110年1月3日，調整為109年12月21日至12月27日，請民眾多加留意。

指揮中心提醒民眾，秋冬專案已自12月1日起實施，民眾進入醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公機關(構)等八大類場所時，務必佩戴口罩，共同配合防疫措施。

(中時 )