由全球最紅街貓「Bob」領銜主演的電影《再見街貓BOB》（A Gift from Bob），即將在明日（12／10）於全台暖心獻映！本片是2016年《遇見街貓BOB》（A Street Cat Named Bob）的正宗續集，描述Bob與主人詹姆士如何一同面對被動保團體拆散的危機。即使距離上次拍攝已經四年，Bob依然靈性十足，回到片場都還記得之前的指令，不過主人詹姆士也笑說：「Bob現在的脾氣比較差，我得在鏡頭後面用點心跟逗貓棒讓牠乖乖看鏡頭！」另一方面，台灣片商昨日（12／8）晚間也舉辦星光首映會，除了邀請中文宣傳曲〈流浪貓小虎〉演場歌手郭靜站台力挺，更吸引許多藝人共襄盛舉。郭靜也再度呼籲：「喜歡Bob的粉絲，千萬不要錯過與Bob在大銀幕相遇的機會！」

《再見街貓BOB》是2016年《遇見街貓BOB》的正宗續集。距離電影前作拍攝已經四年，Bob也已經老了四歲；雖然脾氣變得有些暴躁，但健康程度也通過獸醫認證可以安全拍片，才讓主人與劇組放心開展開拍攝。神奇的是，即使過了四年，當Bob再度回到片廠場時，牠仍然記得這個地方，並淡定地看一看老位置，接著就地「折手手」窩下，舒服地發出呼嚕聲，並看著工作人員在片場忙碌。

Bob的主人詹姆士伯恩（James Bowen）也透露拍片的逗趣花絮：「我大部分時間都待在鏡頭後面，用各種點心跟逗貓棒吸引Bob注意，好讓他乖乖看鏡頭。」此外，本片也出動兩隻貓替身來演出。當問到貓替身的表現時，他更笑說：「我得說，Bob是天生的演員！另外兩位貓咪夥伴，雖然也能站在男主角路克索德威（Luke Treadaway）的肩上跟他互動，但那個表情看起來都是極度不爽，總是開著飛機耳！」

另一方面，台灣片商昨日（12／8）晚間也舉辦《再見街貓BOB》的星光首映會，不僅邀請到本片中文宣傳曲〈流浪貓小虎〉的歌手郭靜出席站台。現場更吸引歌手蔡旻佑、吳汶芳、林凡、卓文萱、張文綺、高蕾雅；演員葉星辰、林彥君；以及紀言愷（JR）、徐小可、阿Ben（白吉勝）、Apple、瑤瑤、張甯兒（筱婕）、徐凱希（鴨子）、廖允杰、蔡允潔（蔡小潔）、黃豪平、嘻小瓜等藝人好友共同參與。郭靜也在活動開場時，再度暖心推薦：「毛小孩有一種神奇的力量，可以改變人心。當你有了一個想要負責的對象，兩人一定會一起變得更好！」

Bob在片中各種撒嬌賣萌的樣子，也融化了所有觀眾的心，更讓參與觀賞的藝人們紛紛給予溫暖好評。歌手蔡旻佑盛讚：「非常適合愛貓朋友們聖誕佳節觀影！看完立刻想回家蹭蹭家貓。」藝人黃豪平推薦：「一部看完後，讓貓奴直奔回家嚕貓的勸世溫馨電影！」歌手林凡讚嘆：「小動物的陪伴和影響力不亞於人類的陪伴，同時也道出了生命如何繼續走下去的道理。」歌手高蕾雅美譽：「在這許多動盪的2020年尾，好需要這樣帶來溫暖的故事，讓我們充滿正能量去迎接2021。」歌手張文綺肯定：「讓我們在需要愛，而且要更多更多的信心與陪伴，剛好有了這部電影來撫慰人心。」藝人嘻小瓜則感動表示：「只有動物會永遠對我們不離不棄，牠們總是真心的對待每一個人。聖誕節不要看愛情片，一定要看這部非常勵志的電影！」藝人徐小可則有感而發：「有一份超乎所有、無價的愛，珍惜身邊的他她牠。」歌手吳汶芳更熱淚表示：「總有必經的生命旅程，認識美好、接納失去，證明過自己多麼的愛一個生命，為了他成為更好的人，他會永遠住在你心裡。」

(中時 )