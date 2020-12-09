水利署9日在曾文、石門、寶二、永和山、明德及鯉魚潭水庫執行人工增雨作業，石門水庫因近日雨勢水位逐漸回升，蓄水率回到57.8％，寫下今年估水期以來新高。北區水資源局指出，是否能度過枯水期得看老天爺，努力目標是明年5月底前滿足公共給水，力求工業及民生用水不缺水。

石門水庫大壩水位截至9日中午，水位233.62公尺、蓄水量1億1408萬噸、蓄水率57.8％，相較去年同日水位仍短少約6500萬噸，要撐過明年4月底前的枯水期仍是一場硬仗。中央預計本月中宣布中部地區、月底宣布桃竹苗灌區明年一期稻作是否休耕，不僅農民關心，各行各業也擔憂未來供水狀況。

北水局指出，自今年7月以來密切關注降雨情形，供水持續進行總量管制、跨域水源調度及工業節水等措施，在目前農業用水停灌狀況下水情維持黃燈，實施夜間減壓供水、節約產業用水5％、每日供水124萬噸總量管制，並啟用埤塘、抗旱水井隨時因應。

目前每天從石門水庫南調7.7萬噸水量支援寶山、寶二水庫，自來水公司從平鎮另有一條到新竹的水源調度備援工程，預計本月底完工，屆時正常運轉階段每天最大量可送20萬噸自來水，將可穩定供應新竹地區民生及產業用水。

(中時 )