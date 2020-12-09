台中市議員吳敏濟爭取408萬元經費，拓寬外埔路、中山路口瓶頸。（王文吉攝）

台中市議員吳敏濟爭取408萬元經費遷移外埔路水門，並加蓋水利溝，增加路幅。（王文吉攝）

台中市外埔國小前的外埔路近中山路口道路狹窄，車禍頻傳，市議員吳敏濟爭取408萬元經費，將水利溝加蓋並拓寬道路、遷移水門。外埔區公所9日舉行工程說明會，工期90天，預計明年3月完工通車，交通局也派員到場會勘，將於路口增設號誌，讓用路人更加安全，

吳敏濟表示，此路段附近有學校及許多公務機關，學生及居民往來眾多，早年水利溝僅局部加蓋，但近中山路口約30多米長水利溝仍未加蓋，導致路寬僅3米，根據大甲警分局資料，近1年來在此就有16件車禍，是外埔區非常危險的路口之一。

吳敏濟服務處自2012年以來歷經3屆市長並召開多次會勘研商解決之道，今年2月再度邀集建設、水利相關單位會勘，終於向建設局爭取到408萬元工程經費。

委辦工程單位外埔區公所公用及建設課長王柏森表示，將先由管線單位把水門向東遷移及管線處理完成後，預計明年農曆年後施作水溝加蓋拓寬路面工程，拓寬4米多後整個路寬最大可到八米，加蓋長度約33米，完工後將可改善此段交通瓶頸，增加行車安全。

吳敏濟要求工程進行前先做好交維計畫，也希望能縮短工期，並要求交通局應同時設置號誌，以維護用路人行車安全。交通局交通工程科股長王建發回應同意辦理。

(中時 )