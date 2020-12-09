為優化使用體驗，LINE 正式宣佈將針對使用介面全面翻新。新的介面設計將隨著 LINE 10.21.0版本釋出，用戶只要更新到此版本（或此版本以上）就會自動套用新介面。Android 版本已於12月7日開始陸續上線，預計近期也將釋出 iOS 版本。這是 LINE 自2011年推出以來，首度針對使用介面導入整體性的全新設計。

LINE 於2011年6月23日開始提供服務，2021年即將邁向第10年，在日本超過 8,600萬用戶，在台灣則有2,100萬用戶。在 LINE 發展歷程中，隨著新服務的推出，以及使用者行為轉變，使用介面也必須與時俱進，才能更充分的承載用戶透過 LINE 溝通的重大任務，並為所連結的服務賦能。然而，如何在全面翻新與使用習慣之間盡可能取得平衡，對 LINE 團隊來說，是一項巨大的挑戰。

LINE 指出，在經過無數次的內部測試、正反辯證，與檢討過往的用戶意見回饋後，為這次的全新設計確立了「簡潔、寬闊、明亮」（Simple, Wide and Bright）的優化方向，包括整體介面的顏色、排版、圖示、字體等環節都加以優化，同時保留主要功能的相對位置。此外，不只表層的介面設計，這次的更新也連動內部開發架構，未來在功能更新或相關優化時，能大幅提升效率與品質。

新介面將隨LINE 10.21.0釋出，更新到此版本（或以上）將自動套用。（LINE提供／黃慧雯台北傳真

新介面將隨LINE 10.21.0釋出，更新到此版本（或以上）將自動套用。（LINE提供／黃慧雯台北傳真

更簡潔、更寬闊、更明亮！LINE使用介面全面翻新

LINE最新版本的介面擁有三大特色：（1）更簡潔：減少格線，優化資訊配置，操作點選更直覺。（2）更寬闊：上方原本為深色的欄位，在更新後改為白色，使用感更開闊明亮，對小螢幕手機更加友善。（3）乾淨明亮、增加閱讀性：調整文字間距，讓文字呈現感更乾淨，提升閱讀專注度。更新後如果覺得不太熟悉，可參考上述介紹影片來進一步了解。

(科技)