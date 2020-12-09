市長盧秀燕強調，台北市政府不會倒，我們求償對像是台北市政府，對台北市政府內部已啟動。（陳世宗攝）

台中捷運斷裂的「半永久連接器牽引裝置軸心」是中國製造？市議員張耀中9日爆料說，台中捷運斷裂的「半永久連接器牽引裝置軸心」是中國製造，硬度值比當初合約規範還要再少15％，原因恐是中國製造品質不佳導致現在斷了2根，未來耐用度會不會再受考驗，還會不會再斷？交通局長葉昭甫說，我們在等原廠的報告。

張耀中說，日本川崎重工委託美國西屋制動（Wabtec)供應連接器軸心這部分大家都知道，惟交通局一直從事發以來避重就輕，不交代產地來源，現在驚爆是美國公司委託中國製造，不是說中國製造不好，但現在就是質量不純，原本「半永久連接器牽引裝置軸心」硬度，日本川崎要求硬度值單位應有34到41之間，但是斷裂的軸心檢測出來只有卻29至31單位，等同硬度值少了15％，當金屬硬度不足，斷裂的風險自然提高。

張耀中指出，交通局說要等專業的報告出來才能知道原因，但現在金屬硬度不足，交通局隻字不提，是否隱瞞什麼重大弊端？還是根本不知道報告的真確性，任由北捷局報告照單全收？交通局應儘速釐清當初美國公司委託中國製造，有無違反合約規範及責任疏失的問題，及確認當初移交金屬材料報告的真實性。

交通局長葉昭甫說，我們在等原廠的報告，原因很專業，可能是單一或眾多因素，有材料、安裝等因素，美國原廠要認定提供的材料是無虞的；相關供廠商都有他們的責任問題，都要提出相關的責任說明。

市長盧秀燕強調，台北市政府不會倒，我們求償對象是台北市政府，對台北市政府內部已啟動。

(中時 )