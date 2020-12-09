北市議員侯漢廷8日表示接獲警察陳情，萬華分局員警為了青山宮3天遶境，有67人血汗加班，對此有北市官警透露，實際上超時工作都是在6日最後一天，而造成這種狀況的兩大關鍵原因，一是蔡英文來扶轎，二是活動規模歷來最大，遶境持續到早上7點。

據指出，原本6日萬華警方的勤務規劃，員警都是下午2點起班，一直上到7日凌晨2時，但當天一早接獲總統「永和勤務」的指令，被告知總統蔡英文將於11時前往現場，按規定警方必需提早2小時進行維安佈署，於是大批員警提早5個小時上班，早上9時就必需到崗執勤。

第二原因是往年遶境最後一天，通常在凌晨1時左右結束，不料本次適逢165周年紀念，大批從未參加的陣頭紛紛湧入，32處紅壇及8處香案都是歷年新高，活動一路熱鬧到7日清晨7時才結束。

警方早上因總統到場提早5個小時，凌晨又因遶境延遲拉長5個小時，前後總計10小時的狀況，才會造成67名員警超時工作。

對此萬華分局表示，十分感謝所有同仁停休、加班，大家合力完成這項勤務，也感謝中山、大安、松山等6個分局的警力支援，對部分同仁超時狀況表達歉意，未來將視個人執勤狀況，結予相對的補休。

(中時 )