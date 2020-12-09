東華大學教授施正鋒今表示，最好笑的是民進黨政府執意進口萊豬，一廂情願、投懷送抱，拜登卻明言當下不會簽訂任何貿易協定。被潑冷水，經濟部長竟然要百姓「將心比心」，也就是要台灣人有同理心（empathy），彷彿弱者要同情強者，真是身分認同大錯亂。

施正鋒指出，第一次聽到人家說「我們都是XX人」，是念博士班的時候，同學質疑印尼政府入侵東帝汶、美國為何視若無睹。當時的老師緩頰說「今天我們都是東帝汶人」，下面的外國學生相視、默默不語，當然沒有人敢拿自己的學位開玩笑。

他說，最近一次聽到類似的說法，是捷克參議院議長韋德齊東施效顰甘迺迪的「我是一個柏林人」演講，也就是「只要一人被奴役，所有人都不自由」，所以他在立法院說「我是台灣人」，好感動。自由亞洲電台問起來，當然還是要感恩。

他表示，小英近日到青山宮表示「今天我們都是艋舺人」，「祈求神明繼續保佑台灣，護佑我們」。只不過，文青小編可能沒有搞清楚，當年艋舺人由泉州惠安請來青山靈安尊王，是為了消彌瘟疫。難不成，政府是打算跟中國要疫苗？

(中時 )