近日接連傳出移工確診，但也有不少確診的移工案例是在自主健康管理時遭診斷出來，對此，中央流行疫情指揮中心今天表示，目前社福移工要集中檢疫、檢疫結束後均要採檢，但目前越南、泰國新引進的產業移工檢疫結束後毋需採檢，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，「產業類居家檢疫移工也應辦理採檢」。意謂所有移工進入都將採檢。

陳時中指出，移工自主健康管理的ＳＯＰ過去沒有很清楚，指揮中心認為過去對家事移工全部都要在集中檢疫、採檢出來，才會自主健康管理，而目前菲律賓、印尼因要集中檢疫，因此也是這樣辦理；但越南或泰國的產業移工在居家檢疫結束後沒有採檢，宣布這個也要做居家檢疫完的１４天的採檢，才會進到自主健康管理。

指揮中心也提及，移工完成集中檢疫後，依規定應辦理健康檢查，如移工於假日完成集中檢疫無法辦理健康檢查，雇主如有需要協助延長安置移工1至2天之需求者，可以在每星期二下午５:３０前向勞動部申請延長安置服務，延長安置費用將由指揮中心負擔，但非屬法定集中檢疫，移工不得申領防疫補償，且移工應遵守集中檢疫場所相關規範。

勞動部勞動力發展署副署長蔡孟良表示，針對醫管公司管理一事，勞動部清查２１家醫管公司後發現，其中有１０家在部分項目如空間等有瑕疵，因此也要求仲介業者引進移工時不得委託這１０家醫管公司進行後續健檢等服務，如果仲介業者把移工帶到不合格住所或未通報、通報不實或通報地點不符規範等會依就服法４０條裁罰最高可開罰３０萬元。

(中時 )