雲林一位女民眾在臉書社團表示，日前她的公公在醫院中的便利商店買了單價55元的咖啡一共3杯，卻被收取275元，事後上網查詢發票明細才發現，該筆訂單是同品項咖啡買5送5。回去向超商反應，店員才急忙退錢且換發票。對此，消保官則表示，店員的行為恐怕已涉及業務侵占罪將可處6月以上5年以下有期徒刑。

一位媳婦7日在臉書社團《斗六人文社交圈》中發文，內文寫道，公公前往某醫院回診，中途在院內的便利商店買了3杯拿鐵，回家後將發票轉交給她。而她仔細一看，卻發現發票上頭的金額寫著275元，但3杯拿鐵理應才165元，她懷疑事有蹊蹺，便掃描發票上的QR Code一探消費明細，卻發現明細寫著大杯熱拿鐵買5送5。

對此，公公卻說他只拿到3杯拿鐵，讓媳婦不禁好奇，剩下的7杯拿鐵到底去了哪裡？後來媳婦返回同間便利商店詢問此事，店員則收回錯開的發票，並交付正確金額的165元發票，同時退還多收取的110元。原PO在內末寫下，不論是店員存心作假或是無心操作，經過此事應該都被嚇到或得到警惕，不願再繼續追究。

據《ETtoday新聞雲》報導，雲林縣消保官張家麟則表示，錯開發票的店員行為已非單純消費糾紛，恐涉及刑法的業務侵占罪，將可處6月以上5年以下有期徒刑。

8日晚間，該便利商店的主管也留言表示，他們相當重視這件案件，接獲申訴後也立刻趕往門市瞭解事情經過，並向客人至最深的歉意；同時該職員的作法已違反加盟契約，將依規定對加盟主進行懲處，並會於各級會議中開會檢討此案，以防止類似事件重演。

(中時新聞網)