挺新聞自由！ 國民黨中常會邀彭文正演講｜2020.12.09

資深媒體人彭文正一直追查總統蔡英文論文問題，至今鍥而不捨，而他面對中天新聞換照不予通過，也批執政黨損害新聞自由；因其質疑立場獲不少藍營支持者共鳴，也意外成為藍粉「追蹤」對象。今（9）日彭文正首次受邀到國民黨中常會演講，演講前他開心受訪表示很榮幸，更喊話民進黨，若邀請他，他絕對跑步去。

彭文正說，從蔡英文總統論文門、中天新聞換照案等事件，都可看出一連串的打壓，知道政府怎麼看待新聞自由跟言論自由。

他表示，收到國民黨邀請談言論自由時，他1秒答應，就連對方也嚇一跳，但他認為談新聞自由是一件很好的事。

彭文正也喊話民進黨中常會，如果邀請他一定跑步去，並笑說，叫了一輩子「國民黨不倒、台灣不會好」，沒想到今天卻來到國民黨中常會演講。

國家傳播通訊委員會（NCC）宣布不予中天新聞台換照，執照將在12月11日到期。彭文正先前在《政經關不了》節目中表示，不同立場的人有不同反應，媒體不可能沒有立場，這是正常的民主現象，而用政府力量關台，這是立下台灣新聞史和言論自由史上最惡劣的示範。11月22日秋鬥大遊行，他也低調現身，跟上萬人民一起走上街頭表達對政府的不滿。

(中時新聞網)