竹聯幫「和堂寶和會」前會長邵柏傑涉及多起恐嚇、詐欺和館長槍擊案，警方調查發現，邵柏傑個性兇殘，不要命的行事風格讓他在短時間內上位，2010年還曾率眾砍死竹聯幫弘仁會副會長卓士傑，是讓人聞風喪膽的狠腳色，警方昨日晚間前往其信義區住家攻堅將他逮捕，目前還在訊問中。

據悉，邵柏傑綽號「小寶」，有傷害、組織犯罪與殺人等多項前科，與人一言不合便開槍恐嚇，在江湖上可說「喊水會結凍」，30多歲就當上寶和會會長，為快速取得取得地位，甚至曾在咖啡廳內手刃副會長。

2010年2月，卓士傑與友人在仁愛路4段某咖啡廳聊天，邵柏傑突然帶手下闖入，持開山刀和伸縮棍棒猛力攻擊，卓士傑身受多刀、斷頸慘死。2013年時，邵柏傑指使小弟在立法院旁槍擊李姓被害人，還曾在夜店向陳為民敬酒遭拒，在店門口與陳和其他幫派份子打成一團。

邵柏傑可說前科累累，2018年將會長之位交給心腹林修伯，但仍掌管會中大小事務，警方懷疑他才是館長槍擊案的幕後黑手，昨日晚間在其信義區住家將他逮捕，但他否認犯罪和一切指控，相關案情還須釐清。

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(中時新聞網)