縣府攜手KKday與新成立的「嘉義縣阿里山台18產業觀光協會」簽署三方合作MOU。（呂妍庭攝）

餐飲實作更邀請稻江管理技術學院老師吳文智開發6道屬於阿里山台18軸線在地食材的特色菜式。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今年度縣府重新辦理伴手禮徵選，以嘉義優鮮為整體識別，逐一盤整軸線，遴選軸線代表精品伴手禮。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今年度縣府重新辦理伴手禮徵選，以嘉義優鮮為整體識別，逐一盤整軸線，遴選軸線代表精品伴手禮。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為推展觀光，嘉義縣積極輔導在地業者，全面朝產業扎根深化，且為帶動軸線觀光，今9日縣府攜手KKday與新成立的「嘉義縣阿里山台18產業觀光協會」簽署三方合作MOU，展現發展阿里山台18軸線觀光產業企圖心。

嘉縣文化觀光局今舉辦觀光產業輔導成果發表會，包含37家軸線精品頒贈及展示、伴手禮加值輔導成果、旅宿風格營造成果及觀光學院創意菜色展示，另攜手KKDAY與甫成立的協會合作推廣台18軸線觀光旅遊產業，限時免費提供Rezio一站式整合預約系統，提升店家的經營效率和準確性，並整合30家業者推出聯盟套票，打出軸線特有氣味明信片，拍攝軸線專屬形象影片，透過一系列識別，強化軸線旅遊亮點。

嘉義縣長翁章梁表示，嘉義縣以「人進物出」作為推動概念，在「人進」觀光旅遊全力輔導在地的旅宿業者，協助空間改造，提供遊客更好的住宿環境與品質；「物出」的部分，則是主推「嘉義優鮮」品牌，推廣嘉義在地的優質農特產品與伴手禮，更針對旅遊軸線推出代表性的「軸線精品」。

翁章梁指出，針對觀光產業今年作出許多突破，包含首度創立「觀光學院」，輔導業者基礎扎根，並且跨越既有單一協會思維，以區域聯盟形式整合台18軸線食宿遊購業者，以團體戰形式共同推廣嘉義觀光，搭配長期耕耘「伴手禮推廣」及近年推廣「旅宿風格營造」，證明推動觀光旅遊產業的決心並持續挹注相關資源。

伴手禮推廣面向，今年度縣府重新辦理伴手禮徵選，以嘉義優鮮為整體識別，逐一盤整軸線，遴選軸線代表精品伴手禮，讓遊客順著旅遊軸線吃玩買，並規畫伴手禮加值輔導，以在地元素進行品牌優化設計，提升品牌識別度，帶領22間優質伴手禮業者北上新竹科學園區與職工福利聯合委員會進行媒合，增加年節採購的曝光度與機會。

旅宿輔導面向，延續辦理分區域旅宿風格營造計畫，以我嘉最美計畫，輔導台18軸線及海區民宿進行風格形塑，融入在地元素，強化品牌識別度，形塑優質住宿空間，全面提升住宿質感。

觀光產業扎根面向，除透過觀光學院，以自媒體行銷、旅宿標竿參訪、電商課程、餐飲服務等四大面向為業者進行基礎知識扎根，餐飲實作更邀請稻江管理技術學院老師吳文智開發6道屬於阿里山台18軸線在地食材的特色菜式，更有顛覆傳統「麻婆愛玉特色料理」讓在地業者學習如何活用在地食材，抓住觀光客的胃。

(中時 )