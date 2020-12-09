《求婚好意外》支持並參加同志遊行。（索尼影業提供）

《求婚好意外》試片後好評如潮，電影不僅充滿笑點，後半段劇情溫馨之處更是賺人熱淚。而故事以女性為出發點，衍伸出許多媲美八點檔家庭秘辛爆料和姊妹較勁的衝突張力，也讓不少網友點名《求婚好意外》根本是「喜劇版孤味」！《求婚好意外》是台灣同婚通過後首部「普遍級」同志愛情喜劇，女主角克莉絲汀史都華於有榮焉的表示：「我非常驕傲能參與這部片的演出，能由好萊塢影業來發行以同志為主角的聖誕愛情喜劇，是我從來沒有想過的事。」聽聞台灣是亞洲首個通過同婚的國家，兩位女主克莉絲汀史都華和麥坎西戴維斯也異口同聲驚呼：「恭喜台灣！相信法案通過後對許多人來說都鬆了一口氣，我們很替你們感到開心！」

由於在《求婚好意外》中和史都華飾演情侶，麥坎西戴維斯說：「為了更認識彼此，開拍前我們特別約出來吃過幾次晚餐，克莉絲汀史都華真的是一個很棒的演員，她很有趣也很特別，我從很久以前就很喜歡她了。」史都華也回應對片中另一半的形容：「當初我跟導演可莉杜瓦討論要找誰來演我的女友時，就有提到這個對手必須要能保持開放態度並讓人印象很深刻。開拍前我與麥坎西戴維斯其實並不熟，但開拍一週後我們馬上就成為好姊妹，她絕對是當我另一半最對的選擇！」

當初導演可莉杜瓦在拍攝《求婚好意外》前，參考不少好萊塢經典愛情喜劇如《當哈利遇上莎莉》或《西雅圖夜未眠》。麥坎西戴維斯表示：「史都華跟我都是屬於比較喜歡劇情片的人，尤其是超級悲劇類型，所以當我們要研究愛情喜劇時，其實我們真的超級苦惱。」克莉絲汀史都華則興奮表示：「我在飛機上看《當哈利遇上莎莉》時，那就是我想要呈現的感覺，兩個戀人之間情緒的渲染力很真誠。」《求婚好意外》將於本週五（11號）在台上映。

(中時 )